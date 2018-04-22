عمرو أديب عن تعقد مباحثات أزمة سد النهضة: "جاهزون لكل السيناريوهات"

علق الإعلامي عمرو أديب، على تصريحات وزير الخارجية سامح شكري حول انزعاجه وأسفه من عدم تلقي الحكومة المصرية ردا من إثيوبيا والسودان، بشأن دعوة استكمال مفاوضات سد النهضة.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "كل يوم"، على قناة "أون إي"، إنه لا يجب اعتبار أن سعي مصر لحل الأمور بشكل دبلوماسي على أنه ضعف، فمصر جاهزة لكل السيناريوهات، موضحًا أن العلاقة بين مصر والسودان تطورت في الفترة الأخيرة، ويجب استغلالها.

وأشار إلى أن الدولة تتعامل في قضية سد النهضة الإثيوبي بكل شفافية وموضوعية، والخارجية توضح دائمًا الحقائق بشكل منتظم.