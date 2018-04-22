"الإسكان": تسكين أول مراحل "سوق الجمعة" بالإسماعيلية

صرح الدكتور مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى، وتسكينها، بمشروع تطوير سوق الجمعة بمحافظة الإسماعيلية، أكبر سوق بالمحافظة، وجار تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، بالمشروع، موضحا أنه من المقرر الانتهاء من تطوير السوق بالكامل بنهاية العام الجاري.

وقال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذى لصندوق تطوير المناطق العشوائية، إن المرحلة الأولى تضم التي تم الانتهاء من تنفيذها وتسكينها، 124 محلا، و36 فرشا، وغرفتي أمن وإدارة، ودورات مياه مجمعة سيدات ورجال، ومجمع نفايات، موضحا أن التحدي في هذا المشروع، تمثل في تنفيذ أعمال التطوير بنفس المكان، لعدم الإضرار بالباعة الحاليين، حيث تم تقسيم أعمال التطوير إلى 3 مراحل لسهولة نقل الباعة إلى الأماكن الجديدة، دون الإضرار بحركة البيع بالسوق.

وأوضح إيهاب الحنفي، منسق عام متابعة المشروعات بالصندوق، أن سوق الجمعة، السوق الرئيسية بالمحافظة، لبيع المنتجات الغذائية، تحتوي على حوالي 450 وحدة بيع، بالإضافة إلى 500 فرش، وتقع السوق على مساحة 2.68 فدان، مشيرا إلى أنه تم إعداد خطة لتطوير السوق وتحويلها إلى سوق حضارية تليق بالإنسان المصري، وتعتمد خطة التطوير على إنشاء 500 وحدة بيع، ومنطقة فروشات بمساحة حوالي 2000 متر تضم 400 فرش، بالإضافة إلى توفير منطقة خدمات، ومبنى إدارة السوق، ودورات مياه، وأماكن انتظار للسيارات، ومناطق لجمع القمامة، مع توفير جميع المرافق.