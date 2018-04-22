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الوطن

رئيس جامعة سوهاج يهنئ الفائزين بمسابقة إبداع 6

منذ 4 دقيقة
كتب: خالد الغويط
رئيس جامعة سوهاج يهنئ الفائزين بمسابقة إبداع 6

رئيس جامعة سوهاج يجتمع مع رؤساء اﻻتحادات الطلابية

هنَّأ الدكتور أحمد عزيز عبد المنعم، رئيس جامعة سوهاج، فريق الجامعة المشارك في مسابقة إبداع 6، التي اختتمت فعالياتها مساء أمس، وحصولهم على 3 مراكز، ومبالغ مالية قيمة.

وثمَّن عزيز، خلال اجتماعه، اليوم، مع رؤساء اﻻتحادات الطلابية بالكليات وأعضاء مجلس اﻻتحاد، وذلك في مقر كلية التربية، جهود مجلس الاتحاد في هذا الشأن، ودعاهم لمواصلة عملهم وضرورة أن يكونوا حلقة وصل فعالة بين الطلاب والقيادات وإداراة الجامعة، وخلق روح التكامل وتدعيم كل لجنة لغيرها في أداء عملها بالشكل الصحيح.

وأكد دعم الجامعة لكافة الأنشطة الطلابية داخل اﻻتحاد العام أو اتحادات الكليات، إيمانا منها بدورهم الفعال في تحقيق التميز والنجاح للجامعة.

وخلال اﻻجتماع، استعرض رؤساء اﻻتحادات، عددا من مطالبهم ومقترحاتهم فيما يخص العملية التعليمية، ومنها "إمكانية تغيير جداول اﻻمتحانات ببعض الكليات، وإعادة النظر فى قواعد توزيع درجات الرأفة، وطرح سبل تطوير تنفيذ فعاليات اﻷنشطة الرياضية والثقافية والفنية وغيرها، وناقشوا بعض المشكلات الموجودة داخل الكليات، ومنها، الخاصة ببنود اللوائح المالية والإدارية للأنشطة الطلابية.

عقد الاجتماع، بحضور كل من، الدكتور أحمد سليمان عميد كلية العلوم، والدكتور خالد عبد اللطيف المشرف على كلية التربية، وإسماعيل الظهرى مدير عام إدارة رعاية الشباب المركزية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات الجامعة.

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