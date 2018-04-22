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الوطن

"برلمانية المحافظين": المواطن المصري ليس فأر تجارب للأبحاث الإكلينيكية

منذ 24 دقيقة
كتب: محمد حامد
"برلمانية المحافظين": المواطن المصري ليس فأر تجارب للأبحاث الإكلينيكية

هالة أبو السعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين

قالت هالة أبوالسعد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المحافظين، إن مجلس النواب مهمته حماية المواطن المصري من تحويله إلى حقل تجارب للأبحاث الإكلينيكية، جاء ذلك تعليقا على المشادة الكلامية التي وقعت اليوم بينها وبين الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب بجامعة عين شمس، بسبب قانون "التجارب السريرية" المطروح على لجنة الصحة.

وأضافت "أبوالسعد"، في بيان اليوم، أن البرلمان من خلال لجنتي الصحة والتعليم اجتمع مع عمداء الجامعات المصرية للبت في قانون التجارب السريرية، مشيرًا إلى أن البعض منهم كان يتعالى على المجلس الذي مهمته في الأساس إقرار القوانين التي تحمي المواطن وتحافظ على حقوقه.

وتابع أن قانون التجارب الإكلينيكية صدر له عرض على الجلسة العامة للمجلس، مشيرة إلى أن هذا القانون هو قانون أمن قومي مصري وسيجذب الاستثمارات وهام للغاية ولا ننكر ذلك، وكان لابد من إصداره من سنين مضت.

وأكدت أبوالسعد أن معظم الأطباء الذىين حضروا اليوم إلى البرلمان لديهم مراكز أبحاث خاصة، وهذا لا يعيب ولكن هناك ازدواجية في العرض، وما صدر من الدكتور "المتيني" أنه لا يسيس العلم أمر غير مرغوب فيه، وما هو مفهوم تسيس العلم بالنسبة له؟.

وأشارت إلى أن البرلمان يشرع للباحث ويحمي حقوقه ولكن في ذات الوقت نحن نضع حماية المواطن المصري من الوقوع في فخ من يدفع أكثر نصب أعيننا، ولكن لا نقبل أن يتحول إلى فأر تجارب للأبحاث الإكلينيكية، هم يريدون بعض التعديلات المشروعة ولكن هناك تعديلات غير مشروعة ولا يمكن الموافقة عليها .

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