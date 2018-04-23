الحصري: أستاذ أزهري يسيء للمسيحية.. ووزير التعليم: "ابعتي لي الفيديو"

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن مواطنين أرسلوا لها مقطع فيديو يُظهر أستاذا سابقا في علم الحديث بجامعة الأزهر، وهو يقول بعض التعليقات والفتاوى الطائفية بمدرسة في منطقة المقطم.

ورفضت الإعلامية عرض الفيديو، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، لأنه يتضمن تعليقات مسيئة للعقيدة المسيحية.

وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج، طلب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من مقدمة البرنامج إرسال مقطع الفيديو له، للتحقيق في الواقعة، قائلًا إنه "لم يعلم بها، بسبب وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية".