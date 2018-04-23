تسجيل الدخول

الوطن

الحصري: أستاذ أزهري يسيء للمسيحية.. ووزير التعليم: "ابعتي لي الفيديو"

اليوم AM 02:21
كتب: شريف سليمان
الحصري: أستاذ أزهري يسيء للمسيحية.. ووزير التعليم: "ابعتي لي الفيديو"

طارق شوقي وزير التربية والتعليم

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن مواطنين أرسلوا لها مقطع فيديو يُظهر أستاذا سابقا في علم الحديث بجامعة الأزهر، وهو يقول بعض التعليقات والفتاوى الطائفية بمدرسة في منطقة المقطم. 

ورفضت الإعلامية عرض الفيديو، خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، لأنه يتضمن تعليقات مسيئة للعقيدة المسيحية. 

وفي مداخلة هاتفية بالبرنامج، طلب الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم من مقدمة البرنامج إرسال مقطع الفيديو له، للتحقيق في الواقعة، قائلًا إنه "لم يعلم بها، بسبب وجوده في الولايات المتحدة الأمريكية".

أخبار متعلقة

اليوم.. وزير التعليم العالي يزور جامعة المنصورة

اليوم.. وزير التعليم العالي يزور جامعة المنصورة
وزير التعليم العالي يصل حفل ختام مسابقة إبداع متأخرا

وزير التعليم العالي يصل حفل ختام مسابقة إبداع متأخرا
وزير التعليم العالي: الرئيس تدخل في حل الكثير من شكاوى المواطنين

وزير التعليم العالي: الرئيس تدخل في حل الكثير من شكاوى المواطنين
وزير التعليم العالي: تشكيل لجنة لبحث تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس

وزير التعليم العالي: تشكيل لجنة لبحث تحسين أحوال أعضاء هيئة التدريس
وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بأجندة العام الدراسي

وزير التعليم العالي يؤكد الالتزام بأجندة العام الدراسي
وزير التعليم العالي: افتتاح "كونفوشيوس" انعكاس للتعاون المثمر مع الصين

وزير التعليم العالي: افتتاح "كونفوشيوس" انعكاس للتعاون المثمر مع الصين

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

"الوطن" تنفرد بنشر الصور الأولى لكواليس حفلتي الأوبرا بمركز الملك فهد

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

مايكل مورجان: الإدارة الأمريكية تعمل وفقا لما يتماشى مع مصالحها

مايكل مورجان: الإدارة الأمريكية تعمل وفقا لما يتماشى مع مصالحها

ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية

ولي أمر يتقدم ببلاغ على الهواء لنيابة أمن الدولة ضد شيخ يسيئ للمسيحية

اختيارات الوطن

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

الأكثر قراءة

عاجل