تسجيل الدخول

الوطن

أحمد بدير: "لما ليفربول يلعب يبقى كأن المنتخب المصري هو اللي بيلعب"

اليوم AM 08:04
كتب: أحمد حامد دياب
أحمد بدير: "لما ليفربول يلعب يبقى كأن المنتخب المصري هو اللي بيلعب"

أحمد بدير

هنأ الفنان أحمد بدير، الشعب المصري بمناسبة فوز محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف بدير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار": "أنا ليفربول بالنسبة لي زي المنتخب المصري، ولما ليفربول يكون بيلعب يبقى كأن المنتخب المصري هو اللي هيلعب".

وأوضح بدير، أن صلاح نجح في جمع الشعب المصري حوله ودخل إلى قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه نموذج للشاب المصري العظيم.

 

 

أخبار متعلقة

صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته

صديق محمد صلاح: والد اللاعب سيذبح 3 عجول ويوزعها على أهل قريته
بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب

بالفيديو| القرموطي يبكي تأثرًا بفوز محمد صلاح بجائزة أفضل لاعب
مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج

مكتشف محمد صلاح: الفضل يعود لوالده.. وهناك صاروخ جديد قادم من نجريج
احتفالات أهالي نجريج بفوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي

احتفالات أهالي نجريج بفوز محمد صلاح بجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي
محمد صلاح بعد التتويج: رجعت للبريميرليج لاعبا مختلفا ..وأمامي الكثير لأقدمه

محمد صلاح بعد التتويج: رجعت للبريميرليج لاعبا مختلفا ..وأمامي الكثير لأقدمه

التعليقات

الملك المصري.. ينتظر التتويج

أحدث الأخبار

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة بعد سقوط نافذتها

بالفيديو| رعب بين ركاب طائرة بعد سقوط نافذتها

«إهناسيا» عاصمة الفراعنة.. قهرت الزمن وهزمها الإهمال وتراجع زواها

«إهناسيا» عاصمة الفراعنة.. قهرت الزمن وهزمها الإهمال وتراجع زواها

أهل «بدهل» عشاق النباتات الطبية والعطرية «زراعة وتجفيف وتصدير»

أهل «بدهل» عشاق النباتات الطبية والعطرية «زراعة وتجفيف وتصدير»

مشاهير من أبناء بنى سويف

مشاهير من أبناء بنى سويف

«إبشنا»: قرية «السيدات» المنتجة.. صناعات يدوية ومشروعات صغيرة وتدريبات.. و«الست بـ100 راجل»

«إبشنا»: قرية «السيدات» المنتجة.. صناعات يدوية ومشروعات صغيرة وتدريبات.. و«الست بـ100 راجل»

اختيارات الوطن

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"فاضل على الكرة الذهبية دقة".. ماذا ينقص صلاح ليصبح أفضل لاعب بالعالم؟

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

"كولن وأكشينار".. رجل وامرأة يهددان عرش أردوغان في تركيا

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد "الأفضل في بريميرليج".. ألقاب أخرى تنتظر محمد صلاح خلال 2018

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في البريميرليج.. ماذا قدم صلاح في موسمه التاريخي؟

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

جميع جوائز البريميرليج لـ موسم 2017 / 2018

الأكثر قراءة

عاجل