أحمد بدير: "لما ليفربول يلعب يبقى كأن المنتخب المصري هو اللي بيلعب"

هنأ الفنان أحمد بدير، الشعب المصري بمناسبة فوز محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف بدير، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المٌذاع عبر فضائية "النهار": "أنا ليفربول بالنسبة لي زي المنتخب المصري، ولما ليفربول يكون بيلعب يبقى كأن المنتخب المصري هو اللي هيلعب".

وأوضح بدير، أن صلاح نجح في جمع الشعب المصري حوله ودخل إلى قلوب الجماهير في جميع أنحاء العالم، لافتا إلى أنه نموذج للشاب المصري العظيم.