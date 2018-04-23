نائب: سيناء تشهد إعادة تعمير بعد 30 سنة من الإهمال

هنأ النائب أشرف رحيم، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، والقوات المسلحة، والشعب المصري، بمناسبة الذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء.

وأشار النائب، في بيان صحفي له، اليوم الإثنين، إلى أن الفترة الحالية شهدت تحركات فعلية لإعادة تعمير سيناء بعد إهمال تجاوز 30 عاما في الفترة الماضية، مشيرا إلى أن إهمال سيناء في الفترة الماضية، كان سببا في أن يجد الإرهاب بيئة خصبة للنمو والانتشار.

ولفت إلى أن أحد لا يمكنه أن ينكر الدور الذي تقوم به القوات المسلحة بالتنسيق مع الشرطة المدنية في تطهير سيناء من دنس الإرهاب، والمرحلة المقبلة، يجب أن تكون للبناء، مشددا على أن التنمية هي السبيل لمواجهة الإرهاب.

وطالب أشرف رحيم، بتوفير الوسائل والإمكانيات المتاحة، لإنهاء حالة الفراغ السكاني في سيناء، لافتا إلى أن ما تتمتع هذه البقعة الهامة من أرض مصر من مقومات طبيعية، يجعلها بيئة خصبة لنمو الاستثمار في الفترة المقبلة.