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الوطن

"الأعلى للآثار": مضايقة السائحين يؤثر على الاقتصاد القومي وسمعة مصر

منذ 22 دقيقة
كتب: عبد الرحمن خالد
"الأعلى للآثار": مضايقة السائحين يؤثر على الاقتصاد القومي وسمعة مصر

مصطفى وزيري

قدم الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، الشكر للجنة الثقافة والإعلام والآثار بمجلس النواب لمقترحهم بتغليظ العقوبة على من يقوم بتهرب الآثار أو مضايقة السائحين، والذي أقرها مجلس النواب اليوم.

وأضاف "وزيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أن المجلس أجمع أن مضايقة السائحين أو التحرش بهم، أو الإلحاح عليهم تعتبر جريمة، تؤثر على الاقتصاد القومي، وسمعة مصر السياحية.

وتابع أن بعض التعديلات في القانون تنص على إنشاء هيئتين مستقلتين، خاصة بالمتحف المصري، والمتحف القومي بالحضارة، موضحا أن تلك الهيئات ستدير المتحف وتعمل على منحهم المرونة اللازمة للارتقاء بمستواهم، وهو ما يساهم في تنشيط قطاع السياحة.

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