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الوطن

"الأهلي": البحث عن شخصية مثل حسام غالي ليس سهلا

منذ 44 دقيقة
كتب: محمود البدوي
"الأهلي": البحث عن شخصية مثل حسام غالي ليس سهلا

حسام غالي

علق سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، على بكاء حسام غالي، نجم النادي الأهلي، لحظة إعلانه الاعتزال في مؤتمر صحفي اليوم، موضحًا أن غالي شخصية قيادية في الملعب وتصنع النجاح، حيث إن لحظات الاعتزال لحظات صعبة على جميع الأطراف.

وأضافت عبد الحفيظ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "آخر النهار"، المذاع على قناة "النهار"، مع الإعلامي معتز الدمرداش: "مش بسهولة نلاقي شخصية زي شخصية حسام غالي في الملعب، هنلاقي بس مش بسهولة".

وتابع: "نتمنى له كل التوفيق في الفترة المقبلة، وسيستفيد المجتمع الكروي من خبراته، ومن الوارد أن يحضر الكابيتانو المباراة المقبلة، موضحًا أن مشواره لم ينته عند لحظة اعتزاله اليوم، ولكنه متواجد بالنادي حتى نهاية الموسم.

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