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الوطن

بالفيديوI الوجه الآخر لـ"الكابيتانو".. 4 مواقف بكى فيها حسام غالي

منذ 20 دقيقة
كتب: عبدالرحمن قناوي
بالفيديوI الوجه الآخر لـ"الكابيتانو".. 4 مواقف بكى فيها حسام غالي

حسام غالي

"عايز أرتاح خلاص.. مش قادر" بهذه الكلمات، أعلن حسام غالي، كابتن النادي الأهلي، إنهاء علاقته بالكرة التي دامت لمدة 19 عاما، خلال المؤتمر الصحفي الذي أُقيم بالنادي الأهلي، أمس، للإعلان عن تفاصيل مهرجان اعتزال "الكابيتانو".

نطق غالي بتلك الكلمات، ثم انهار في البكاء لفراق محبوبته كرة القدم، التي استمرت علاقته بها منذ تم تصعيده للفريق الأول بالنادي الأهلي عام 1999، ليقضي مسيرةً حافلةً بالبطولات، والتنقلات بين الدوريات المختلفة في مصر وإنجلترا وبلجيكا والسعودية، في مرةٍ لم تكن الأولى التي تسقط فيها دموع غالي، حيث بكى "الكابيتانو" في عدة مواقف سابقة ترصدها "الوطن" فيما يلي.

كارثة شهدها استاد بورسعيد في مطلع 2012، حيث سقط 72 شهيدًا من جمهور الأهلي خلال الاشتباكات التي شهدتها مباراة الأهلي والمصري في مسابقة الدوري العام، وعلى إثرها توقف النشاط الرياضي في مصر لعدة سنوات، وظهر غالي بعد الحادثة في قناة الأهلي في لقاء عن الحادثة، ولم يتمالك غالي نفسه وهو يتحدث عن الشهداء، وانهمر في البكاء حزنا عليهم.

في عام 2015 تعرض حسام غالي لأزمةٍ كبيرةٍ، بعد إلقائة لشارة الكابتن على الأرض، عقب طرده في مباراة حرس الحدود في بطولة الدوري التي خسرها الأهلي، وتم سحب الشارة منه وانتشرت الشائعات حول رحيله بنهاية الموسم، وفي لقاءٍ أجراه مع قناة "الحياة" الفضائية بعد مباراة الأهلي مع الأفريقي التونسي في دور الـ 16 لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية، والتي تألق فيها غالي، لم يتمكن من تمالك نفسه وسقطت دموعه حين تحدث عن إمكانية رحيله عن الأهلي.

 

"شكرا لجماهير الأهلي عشان طلّعوا أجمل حاجة جوة حسام غالي"، بتلك الكلمات وجه "الكابيتانو" الشكر لجمهور الأهلي، عقب رحيله عن جدران القلعة الحمراء عقب نهاية الموسم الماضي، منتقلاً لصفوف النصر السعودي، وانهار في البكاء بعدها في مداخلته مع الإعلامي أحمد شوبير، قائلاً أنه كان يتمنى أن ينهي حياته داخل جدران القلعة الحمراء.

 

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