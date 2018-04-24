نائب وزير الكهرباء يزور السودان لبحث آليات الربط الكهربائي بين البلدين

توجه المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، على رأس وفد رفيع المستوى من قطاع الكهرباء لزيارة السودان الشقيق، لتبادل وجهات النظر الفنية حول آليات تسريع إجراءات الربط الكهربائي المصري السوداني.

وأوضح "عسران"، أنه من المقرر أن يجرى الربط بين البلدين الشقيقين على الجهد 220 كيلوفولت لتبادل قدرات كهربائية تصل لحوالي من 200ـ300 ميجاوات.

وأضاف أن ذلك يأتي تأكيدا للاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لمشروعات الربط الكهربائي تنفيذً لرؤية القيادة السياسية حتى تكون مصر مركزا إقليميا لتبادل الطاقة مع أوروبا والدول العربية والأفريقية.