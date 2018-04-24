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الوطن

بلجيكا تخصص 26 مليون يورو مساعدات إنسانية لسوريا

منذ 34 دقيقة
كتب: وكالات
بلجيكا تخصص 26 مليون يورو مساعدات إنسانية لسوريا

صورة أرشيفية

أعلن "ألكسندر دي كرو"، وزير شؤون التعاون والتنمية البلجيكي، الثلاثاء، أن بلاده ستخصص 26 مليون يورو "32 مليون دولار"، دعمًا للاحتياجات الإنسانية في سوريا والدول المجاورة، بحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية للأنباء.

وقال الوزير البلجيكي، في مؤتمر بروكسل الثاني لدعم سوريا والمنطقة: "نقوم بذلك تعبيرًا عن التضامن مع الشعب السوري، الواقع منذ 8 سنوات في فخ الحرب الدامية إنها المأساة الإنسانية الأكبر في زمننا"، وفق بيان نشرته وزارة الخارجية.

وأضاف "دي كرو"، في البيان، أن المجتمع الدولي يريد إرسال إشارة قوية، مفادها أن الحل السياسي وحده هو الذي يمكن أن يضع حدًا للنزاع.

وتابع: "القنابل لن تجلب السلام، الحل الحقيقي والمستقر في سوريا يمكن إحرازه فقط من خلال المفاوضات".

وتشهد العاصمة البلجيكية بروكسل، الثلاثاء وغدا الأربعاء، انعقاد مؤتمر "بروكسل 2"، تحت شعار حشد الدعم الدولي لعملية السلام في سوريا، ومساعدة اللاجئين السوريين في بلادهم والدول المضيفة، وذلك برعاية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.

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