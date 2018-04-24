أستاذ قانون دولي: المفاوضات المباشرة الحل الأفضل لأزمة سد النهضة

أكد الدكتور أيمن سلامة عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية وأستاذ القانون الدولي ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية، أن دول المصب لنهر النيل لها اعتبار خاص، لاسيما بعد أن وقعت مصر على الاتفاقية الثلاثية مع السودان وإثيوبيا في 2015، والتي خصصت لمصر 55 مليار متر مكعب وفقًا لعدة عوامل منها عدد السكان في حين أن إثيوبيا لم تعترف بها، لافتًا إلى أن المفاوضات المباشرة بين الأطراف المتنازعة هي الحل الأفضل والأكمل في تسوية أي نزاع؛ موضحًا أن مهمة الوسيط الوحيدة هي إقناع جميع أطراف النزاع الجلوس على مائدة المفاوضات.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح فعاليات اللقاء المفتوح الذي نظمته لجنة العلاقات الثقافية الخارجية بمجلس كلية الألسن وأعضاء هيئة التدريس، اليوم، حول الأوضاع المحلية والإقليمية والدولية الراهنة، بحضور الدكتور عاطف بهجات القائم بعمل مقرر اللجنة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس.