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الوطن

"الألمونيوم" يسجل أسوأ أداء في يومين منذ 1988

منذ 4 دقيقة
كتب: وكالات
"الألمونيوم" يسجل أسوأ أداء في يومين منذ 1988

البورصة

واصل معدن الألمونيوم هبوطه لليوم الخامس على التوالي، مع تراجع المخاوف بشأن العقوبات الأمريكية على أحد أكبر منتجي المعدن في العالم.

وهبط سعر العقود الآجلة لمعدن الألمونيوم بنحو 3.6% إلى 2212.04 دولار للطن.

وبلغت خسائر معدن الألمونيوم على مدار يومين حتى الثلاثاء 10% مسجلاً بذلك أكبر خسائر منذ عام 1988.

وقررت الحكومة الأمريكية في بداية الشهر الجاري تطبيق عقوبات على رجال أعمال روس من ضمنهم رئيس شركة "روسال" الروسية لإنتاج الألمونيوم.

واستفاد معدن "الألمونيوم" بعد إعلان العقوبات وحقق مكاسب في الأسابيع الماضي.

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