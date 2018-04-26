"الشيشة" تحرق موظفا بالمعاش غلبه النوم في شقته بسوهاج

أصيب موظف بالمعاش بحروق متفرقة بأنحاء جسده بسبب اشتعال النيران في شقته بدائرة قسم أول شرطة سوهاج، عقب نومه وترك "الشيشة" مشتعلة.

وذكر بيان أمني أن اللواء عمر عبدالعال مدير أمن سوهاج، تلقى إخطارا بنشوب حريق بشارع القطب بشقة بالطابق الثالث ملك "محمد.ع.ع"، 57 عاما، بالمعاش، ويقيم بذات الناحية، نتج عن الحريق إصابة مالك الشقة بحروق بأنحاء متفرقة بالجسم، ونقل المصاب لمستشفى سوهاج العام، وبسؤال نجله "محمود"، 37 عاما، عامل، ويقيم بذات الناحية، أرجع سبب الحريق لترك والده "الشيشة" مشتعلة وغالبه النعاس مما نتج عنه إصابته، وأضاف باحتراق بعض محتويات الشقة، ونفى الشبهة الجنائية.

أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة، كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري في الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1404 إداري القسم لسنة 2018 وجارٍ العرض على النيابة العامة.