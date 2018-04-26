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الوطن

"المصريين الأحرار" ببورسعيد يناقش خطة عمل لجنة خدمة المواطنين

منذ 28 دقيقة
كتب: مريم الخطري
"المصريين الأحرار" ببورسعيد يناقش خطة عمل لجنة خدمة المواطنين

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عقد محمد صفا أمين حزب المصريين الأحرار بمحافظة بورسعيد، اجتماعا مع لجنة خدمة المواطنين بالحزب لاستعراض جهود اللجنة خلال الفترة الماضية، خاصة بتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة بحقل ظهر، كذلك ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة باللجنة بالفترة المقبلة.

ووجه أمين المصريين الأحرار بالمحافظة الشكر لحسن الرمال رئيس اللجنة بالحزب بصفته ولكل أعضاء اللجنة على مجهوداتهم الفترة الماضية، مطالبا إياهم بتقديم المزيد لأبناء المحافظة لأنهم يستحقون كل الفرص التي توفرها الدولة وجميع الخدمات.

كما طلب منهم توعية المواطنين بما يتم إنجازه على أرض الواقع من إنجازات ومسيرة الدولة لرفع شأن المواطن.

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