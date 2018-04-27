برلماني تعليقا على تعديل مرتبات الوزراء: "كانوا بياخدوا 500 جنيه زمان"

علق محمد وهب الله عضو مجلس النواب، على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنه كان لا بد من تعديل المادة الخاصة بأجور الوزراء، لأن القانون كان ينص منذ أكثر من 30 عامًا على حصولهم على 6 آلاف جنيه سنويًا، أي ما يعادل 500 جنيه شهريًا، كما كانت تنص المادة على وجود مجلسي الشعب والشوري، اللذان اختفيا من الحياة السياسية.

وأضاف أنه تم تعديل القانون بما يتفق مع المسميات الجديدة، متابعًا: "الوزير كان بياخد 2100 جنيه شهريًا طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وبيقعد يلم 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور، فكان لازم ياخدهم على طول وده التعديل اللي حصل، ومكنش فيه أي زيادة".