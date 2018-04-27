تسجيل الدخول

الوطن

برلماني تعليقا على تعديل مرتبات الوزراء: "كانوا بياخدوا 500 جنيه زمان"

منذ 35 دقيقة
كتب: شريف سليمان
برلماني تعليقا على تعديل مرتبات الوزراء: "كانوا بياخدوا 500 جنيه زمان"

البرلمان

علق محمد وهب الله عضو مجلس النواب، على تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي على قانون رقم 28 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 100 لسنة 1987، بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس النواب والشورى ورئيس الوزراء ونوابه والوزراء.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دريم"، المُذاع عبر فضائية "دريم"، إنه كان لا بد من تعديل المادة الخاصة بأجور الوزراء، لأن القانون كان ينص منذ أكثر من 30 عامًا على حصولهم على 6 آلاف جنيه سنويًا، أي ما يعادل 500 جنيه شهريًا، كما كانت تنص المادة على وجود مجلسي الشعب والشوري، اللذان اختفيا من الحياة السياسية. 

وأضاف أنه تم تعديل القانون بما يتفق مع المسميات الجديدة، متابعًا: "الوزير كان بياخد 2100 جنيه شهريًا طبقًا لقانون الخدمة المدنية، وبيقعد يلم 42 ألف جنيه وهو الحد الأقصى للأجور، فكان لازم ياخدهم على طول وده التعديل اللي حصل، ومكنش فيه أي زيادة".

أخبار متعلقة

"الفلاحين": السيسي يصنع المعجزات ويبني مصر من جديد

"الفلاحين": السيسي يصنع المعجزات ويبني مصر من جديد
بالتفاصيل| السيسي يصدق على تعديل مرتبات الوزراء ورئيس مجلس النواب

بالتفاصيل| السيسي يصدق على تعديل مرتبات الوزراء ورئيس مجلس النواب
السيسي يخصص أراض لإقامة مشروعات في "الإسماعيلية الجديدة"

السيسي يخصص أراض لإقامة مشروعات في "الإسماعيلية الجديدة"
"السيسي" يعيد تخصيص أراض من المملوكة للقوات المسلحة

"السيسي" يعيد تخصيص أراض من المملوكة للقوات المسلحة
السيسي يصدر قانون تنظيم "المجلس القومي للمرأة"

السيسي يصدر قانون تنظيم "المجلس القومي للمرأة"
السيسي: أتفهم معاناة المصريين جراء السيول.. وسنتلافى حدوثها ثانية

السيسي: أتفهم معاناة المصريين جراء السيول.. وسنتلافى حدوثها ثانية
السيسي يوافق على قرض من "البنك الدولي" بمليار و150 مليون دولار

السيسي يوافق على قرض من "البنك الدولي" بمليار و150 مليون دولار
"الفلاحين": السيسي حمل روحه على كفه لتطهير سيناء من بؤر الإرهاب

"الفلاحين": السيسي حمل روحه على كفه لتطهير سيناء من بؤر الإرهاب
"مستقبل وطن" بالمنيا يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

"مستقبل وطن" بالمنيا يهنئ السيسي بعيد تحرير سيناء

التعليقات

القمة 116.. كلاسيكو الواقع والخيال الليلة

أحدث الأخبار

مؤمن سليمان وخالد جلال.. سنة أولى قمة بطعم الفوز

مؤمن سليمان وخالد جلال.. سنة أولى قمة بطعم الفوز

استمرار حملة القضاء على "فيروس سي" بمدينة دهب

استمرار حملة القضاء على "فيروس سي" بمدينة دهب

"الموسيقى الروحية وقيم التعايش" بالملتقى العلمي الثالث

"الموسيقى الروحية وقيم التعايش" بالملتقى العلمي الثالث

برلماني تعليقا على تعديل مرتبات الوزراء: "كانوا بياخدوا 500 جنيه زمان"

برلماني تعليقا على تعديل مرتبات الوزراء: "كانوا بياخدوا 500 جنيه زمان"

"الزراعة": لا يجرؤ أي وكيل وزارة أن يغلق بابة أمام الفلاحين

"الزراعة": لا يجرؤ أي وكيل وزارة أن يغلق بابة أمام الفلاحين

اختيارات الوطن

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

قالوا عنها ليست «قمة».. لاعبو الزمالك يثأرون لتاريخ الأبيض أمام الأهلي

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

«الوطن» تحتفل بـ10 ملايين متابع على «فيس بوك» فى 6 سنوات

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

21 نصيحة يجب اتباعها إذا تعرضت السيارة للغرق بسبب الأمطار

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

ببساطة| أسباب وصول رأس المال السوقي للبورصة لتريليون جنيه للمرة الأولى

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

«عبدالرحمن» مات.. ومنشور يبحث عن متبرعين بالدم

الأكثر قراءة

عاجل