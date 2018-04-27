طرح البوستر الدعائي لمسلسل "بالحجم العائلي" ليحيى الفخراني

طرحت شركة "سكوير ميديا" المُنتجة لمسلسل "بالحجم العائلي"، بطولة الفنان يحيي الفخراني، البوستر الدعائي للعمل، حيث سيعرض العمل عبر قناة dmc في شهر رمضان 2018 المقبل.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول ‎السفير السابق نادر، الذي ترك عمله بالسلك الدبلوماسي، وبسبب حبه للأكل يفتح مطعم في إحدى القرى السياحية ويقوم بإعداد الوجبات بنفسه.

مسلسل "بالحجم العائلي" بطولة النجم يحيي الفخراني وميرفت أمين ويسرا اللوزي وشيماء سيف وكارولين خليل وركين سعد وأحمد مجدي ومحمد مهران وتأليف محمد رجاء وإخراج هالة خليل.