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الوطن

وزير البيئة يتفقد تطوير مقلب أبو خريطة في المنوفية

منذ 15 دقيقة
كتب: رضوي هاشم
وزير البيئة يتفقد تطوير مقلب أبو خريطة في المنوفية

وزير البيئة يتفقد م تطوير مقلب أبو خريطة بالمنوفية

تفقد الدكتور خالد فهمي وزير البيئة، اليوم، مقلب أبو خريطة والمدفن الصحي بطريق كفر داود الخطاطبة بمحافظة المنوفية، ووضعت وزارة البيئة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات خطة لتطوير موقع المقلب العمومي بمدينة شبين الكوم بالمنوفية، في إطار التعاون بين وزارتي البيئة والتنمية المحلية ومحافظة المنوفية وبروتوكول التعاون الموقع بين وزارة البيئة والمحافظة، وضمن جهود تطوير منظومة المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية ووضع منظومة جديدة لإدارة المخلفات.

وأشار الدكتور خالد فهمي وزير البيئة إلى أن خطة التطوير تهدف لرفع التراكمات التاريخية بالمقلب والتي تصل إلى 216 ألف طن واستخدام موقع المقلب بعد رفع التراكمات منه لتوريد وتركيب محطة فرز وسيطة لإنتاج الوقود البديل وتوفيره لمصانع الأسمنت وتحويل المخلفات العضوية إلى مصنع منوف لتدوير المخلفات، والتخلص من المرفوضات بالمدفن الصحي بطريق كفر داود_ الخطاطبة بمركز السادات، وذلك بتكلفة تصل إلى 38 مليون جنيه.

وأكد فهمي أن العائد البيئي المحقق من تطوير المقلب وتحويله إلى محطة فرز وسيطة بعد رفع التراكمات كبير، حيث ستساهم إزالة المقلب في الحد من تلوث المياه الجوفية والسطحية بمياه الرشيح الناتج عن تحلل المخلفات والحد من الروائح الكريهة والأدخنة الناتجة عن الاشتعالات بالمقلب، بالإضافة إلى الحد من انتشار الأمراض ورفع المستوى الصحي، وتقليل حجم المرفوضات التي يتم التخلص منها بالمدفن الصحي والاستفادة القصوى من المخلفات المتولدة من مدينة شبين الكوم.

وأضاف وزير البيئة أن خطة تطوير موقع المقلب العمومي بمدينة شبين الكوم "مقلب أبو خريطة" تأتي ضمن خطة تنفذها وزارة البيئة للقضاء على المقالب العشوائية بمحافظات الجمهورية، وتركز مرحلتها الأولى على البدء بالمقالب الأكثر خطورة على البيئة وصحة المواطنين وتشمل مواقع بالقاهرة الكبرى والغربية والدقهلية تليها باقي المحافظات.

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