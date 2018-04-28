بالفيديو| القرموطي يحتفل بالصلح بين الكوريتين بـ "فاصل عسكري"

احتفل الإعلامي جابر القرموطي، بالقمة التاريخية التي عُقدت بين زعيمي كوريا الشمالية والجنوبية، والتي تعهدا فيها على نزع السلاح النووي، وتطوير الدفع باتجاه تحويل الهدنة التي أنهت الحرب الكورية عام 1953 إلى معاهدة سلام هذا العام.

وظهر القرموطي، على الهواء، على تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، بفاصل مماثل للخط العسكري الفاصل الذي يفصل بين الكوريتين ويدل على الانقسام، والذي عبره الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، كأول زعيم كوري شمالي منذ 65 عامًا.

وأعرب القرموطي، عن تمنيه بتوحيد الكوريتين وزوال الخط العسكري الفاصل، مثلما حدث في نهاية القرن الماضي، عندما سقط جدار برلين وتوحدت ألمانيا الشرقية والغربية.