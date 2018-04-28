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الوطن

"الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط" تعتمد إعلان مكافحة الإرهاب

منذ 25 دقيقة
كتب: محمد يوسف
"الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط" تعتمد إعلان مكافحة الإرهاب

على عبدالعال

أعلن الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، ورئيس الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، اعتماد الوفود المشاركة من الدول أعضاء الجمعية، الإعلان الصادر عن القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط.

جاء ذلك خلال مؤتمر القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات الأعضاء فى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، وكذلك الدورة 14 للجمعية، برئاسة الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، والمنعقد في القاهرة، حيث تنعقد قمة هذا العام لبحث موضوع "مكافحة الإرهاب فى المنطقة الأورو- متوسطية".

وقال عبدالعال: "وزعنا مشروع الإعلان الصادر عن القمة الخامسة لرؤساء البرلمانات للجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، بعد إدخال بعض التعديلات عليه والواردة إلينا في الموعد المحدد، يوم 20 أبريل الجاري، فهل هناك أي ملاحظات على مشروع الإعلان"، ولم ترد أى ملاحظات عليه، فأعلن الموافقة عليه، ثم دعا الوفود إلى اتخاذ صورة تذكارية وتناول الغداء.

ويؤكد الإعلان التعاون الأورمتوسطي في مجال مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات في هذا المجال.

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