اليونان تعلن استئناف تحديث أسطولها من طائرات إف - 16

اليونان تعلن استئناف تحديث اسطولها من طائرات اف-16

أعلنت اليونان، اليوم السبت، استئناف تحديث قسم من أسطول طائراتها الحربية الأمريكية من طراز إف-16 بعد تعليق البرنامج لستة أشهر لمخاوف متعلقة بالكلفة.

وأعلنت رئاسة الحكومة إنه تمت الموافقة على القرار خلال اجتماع طارئ ضم وزيري الخارجية والدفاع برئاسة اليكسيس تسيبراس رئيس الحكومة.

وقال مكتب تسيبراس إن "المجلس وافق بالاجماع على تطبيق تحديث برنامج الطائرات ال85".

واضاف إن القرار اتخذ بناء على "موافقة مبدئية" من جانب الولايات المتحدة "لمقترح يوناني معدّل أخذ في الاعتبار التزامات البلاد المالية في السنوات المقبلة".

وقال وزير الدفاع بانوس كامينوس إن الطائرات سيتم تحديثها بمقاتلات إف-16 من نوع فايبر.

ولم ترد تفاصيل عن قيمة البرنامج أو مدة التسليم.

ولدى اليونان اسطول من 150 طائرة إف-16.

وكان قد أُعلن الاتفاق في أكتوبر الماضي خلال زيارة لتسيبراس إلى الولايات المتحدة.

لكن الحكومة سرعان ما واجهت انتقادات على خلفية الكلفة التي قدرت بنحو 2.4 مليار دولار في ذلك الحين في برنامج تتخطى مدته 10 سنوات.

وكانت اثينا قد أكدت أن الكلفة لن تتعدى 1.3 مليار دولار ولن تزعزع ميزانيتها غير المستقرة.

وأوردت صحيفة "تا نيا" اليومية السبت ان البرنامج يستمر حتى 2028، وان الدفعات السنوية حتى 2021 لن تتخطى 120 مليون يورو.

وكان تسيبراس قد اعلن ان المقاتلات وبعضها من عام 1989 قد تصبح غير صالحة للتشغيل بدون التحديث.

وتنفق اليونان 2 بالمئة من ميزانيتها على الدفاع، وهي واحدة من خمس دول اعضاء في حلف شمال الاطلسي فقط تلتزم بهدف الحلف في هذا المجال.

وتقوم الطائرات المقاتلة اليونانية بطلعات مكثفة فوق بحر ايجه.

وغالبا ما يطلب منها اعتراض طائرات تركية تدخل ما تعتبره اثينا المجال الجوي اليوناني فوق بحر ايجه.

وتأتي الخطوة وسط تصاعد للتوتر مع تركيا العضو في حلف شمال الاطلسي.

واثار مسؤولون اتراك مؤخرا قضية السيادة المتنازع عليها مع اليونان على مجموعة من الجزر الصغيرة القريبة من سواحل تركيا على بحر ايجيه.

واعتبر مسؤولون يونانيون ان تلك التصريحات مرتبطة بالانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة في تركيا والتي ستجرى في يونيو.