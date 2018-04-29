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الوطن

وكيل الأزهر سابقا: مصر كانت مصدرا لقراء القرآن بعكس الوقت الحالي

اليوم AM 01:41
كتب: خالد الأسمر
وكيل الأزهر سابقا: مصر كانت مصدرا لقراء القرآن بعكس الوقت الحالي

محمود عاشور

قال الدكتور محمود عاشور، وكيل الأزهر السابق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، إن مصر اشتهرت قديما بأنها دائما ما يخرج منها علماء الإسلام وقارئي القرآن الكريم، الذين يثق فيهم الناس.

وأضاف عاشور، خلال حواره مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الناس أصبحوا لا يثقون في أحد من علماء الدين، وانفضوا من حولهم، وأصبح اليوم لا يوجد علماء دين مثلما كان في السابق.

وأشار وكيل الأزهر السابق إلى، أنه كانت هناك مقولة تقول "نزل القرآن الكريم في مكة وقُرئ في مصر"، لافتا إلى أن الكل يرى أن قراء مصر يقرأون القرآن كما نزل، وكان لقراء مصر مكانة عالية جدا في ربوع الدول الإسلامية على مستوى العالم.

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