مغنية كفيفة التقطت صورة مع السيسي: "كنت أتمنى أقابله من 2014"

قالت مدى المنسي، المغنية الكفيفة التي طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي التقاط صورة معها بعد غنائها أمامه في الندوة التثقيفية التي نظمتها القوات المسلحة، أمس، إنها سعيدة بتحقيق حلمها بمقابلة رئيس الجمهورية، لافتةً إلى أنها كانت تتمنى مقابلته منذ عام 2014.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة برنامج "مساء dmc"، المُذاع عبر فضائية "dmc"، أنها تحلم بأداء أغنية "وقف الخلق"، للراحلة أم كلثوم، أمام الرئيس السيسي.

وتابعت: "نفسي يكرمني لما أطلع الأولى في الثانوية العامة".