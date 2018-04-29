بالفيديو| القرموطي للسيسي: "خد فرقة النور والأمل معاك في سفرياتك"

ناشد الإعلامي جابر القرموطي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن يهتم بذوي الاحتياجات الخاصة، مُثنيًا على لمسته الإنسانية، عندما طلب التقاط صورة مع مغنية كفيفة تُدعى ندى المنسي، التي أدت أمامه إحدى الأغاني الوطنية.

وأضاف خلال تقديم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار": "لو مسافر أعظم دولة في العالم، خد معاك كاميرا واحدة بس متخدش صحفيين ولا إعلاميين ولا قنوات، واصطحب معاك فرقة النور والأمل للمكفوفات".

وتابع: "اجعل من فرقة النور والأمل رفيقًا لحضرتك أينما ذهبت، ولا أقصد التركيز على المكفوفات، نحن نقدم الكثير لهن، لكن الدول الأخرى لا تعلم بما نقدمه للمكفوفين والمكفوفات".

وأردف: "إحنا مش بنعطف عليهم، لكن إحنا اللي محتاجين عطفهم علينا".