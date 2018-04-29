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الوطن

الشرطة الليبية تحبط تفجير قنبلة بإحدى النيابات

منذ 42 دقيقة
كتب: وكالات
الشرطة الليبية تحبط تفجير قنبلة بإحدى النيابات

الأوضاع في ليبيا .. صورة أرشيفية

كشف جهاز الشرطة القضائية في ليبيا عن إبطال مفعول قنبلة بدائية الصنع، بمقر نيابة بنى وليد، بعد أن أحضرها أحد المتهمين بمقر النيابة لتفجيرها، وفق ما نقل موقع "المتوسط" الليبي.

وقال الجهاز في بيان له اليوم، إن رئيس جهاز الشرطة القضائية العقيد محمود أبوحميدة، رفقة عدد من ضباط الشرطة القضائية زاروا المقدم أحمد ياقة، مدير مكتب الشرطة القضائية بني وليد بعد خروجه من غرفة العناية الفائقة إثر تعرضه لوعكة صحية.

وأوضح الجهاز، أن المقدم أحمد ياقه، استطاع أن يقف حائلاً دون انفجار قنبلة يدوية قد كانت بصدد الانفجار داخل مقر نيابة بني وليد، قام أحد المتهمين باستجلابها معه من مركز التوقيف الذي كان به.

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