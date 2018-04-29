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الوطن

نواب أتراك يثيرون قضايا "جولن والأكراد" باجتماعات "المتوسط" بالبرلمان

منذ 28 دقيقة
كتب: محمد يوسف
نواب أتراك يثيرون قضايا "جولن والأكراد" باجتماعات "المتوسط" بالبرلمان

مجلس النواب

أثار ممثلو البرلمان التركي باجتماعات الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط والجلسة العامة الـ14 لها، المنعقدة بمجلس النواب في القاهرة، قضيتي "الأكراد وفتح الله جولن".

وقال عضو البرلمان التركي "علي أركسكان"، إن بلاده عانت من الإرهاب مثلما تعاني مصر والأردن وسوريا ولبنان، مشيرا إلى أن أعضاء بالجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط تحدثوا عن "كردستان" و"عفرين"، مشددًا على أنه "لا توجد دولة تدعى كردستان" بحسب قوله.

اتهم النائب حسين شاهين عضو البرلمان التركي "فتح الله جولن" بأنه إرهابيا وليس مفكرا، وطالب من أصدقائهم بالاتحاد الأوروبي، بحسب قوله "بمساعدتهم لاستعدادة كولن من الولايات المتحدة حيث إنهم قدموا كل المستندات إلا أن الولايات المتحدة لم ترد عليهم".

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