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الوطن

إسماعيل يوجه برفع درجة الاستعداد للحالة القصوى تزامنا مع الطقس السيء

منذ 18 دقيقة
كتب: وائل سعد
إسماعيل يوجه برفع درجة الاستعداد للحالة القصوى تزامنا مع الطقس السيء

المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء..ارشيفية

عقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماعا بحضور وزيري الري، والتنمية المحلية، ورئيس هيئة الأرصاد الجوية، الذي عرض تقريرا شاملا عن توقعات الهيئة لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة والتي من المتوقع -وفقا للتقرير- أن تشهد بعض التقلبات الجوية في عدد من المحافظات، وجاء ذلك تحسبا لحالة الطقس خلال هذه الآونة بعدد من المحافظات والمتمثلة في هطول الأمطار الغزيرة والرعدية.

وأصدر رئيس الوزراء عدة قرارات، شملت: تفعيل غرفة طوارئ مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء، وغرف عمليات جميع للمحافظات، اعتبارا من تاريخه الثلاثاء المقبل، لمتابعة موقف حالة الطقس وسقوط الأمطار، خلال الفترة من اليوم، وحتى الخميس 3 مايو، على مستوى الجمهورية، وخاصة محافظات البحر الأحمر، وشمال وجنوب سيناء، قنا، أسيوط، سوهاج، السويس.

كما شدد رئيس الوزراء على ضرورة إخطار المحافظين برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، والتواجد في مكاتبهم لمتابعة الموقف على الأرض، واتخاذ ما يلزم من إجراءات فاعلة للتعامل السريع مع سقوط الأمطار، وتجهيز 8 فرق للطوارئ في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء، والحماية المدنية، والغاز، والتأكد من جاهزية سيارات نزح المياه، والطلمبات، وجميع التجهيزات اللازمة لمواجهة الآثار المترتبة على هطول الأمطار، والتنسيق مع المحافظات المجاورة في هذا الشأن، ومراجعة شبكة الصرف في الطرق الرئيسية، ومراجعة الخطط المرورية البديلة في المدن الرئيسية.

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