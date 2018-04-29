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الوطن

"الجندي" يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء

منذ 32 دقيقة
كتب: وائل فايز
"الجندي" يوجه المحافظات برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة الطقس السيء

وزير التنمية المحلية

أصدر اللواء أبوبكر الجندي، وزير التنمية المحلية، كتابًا دوريًا للمحافظات لاتخاذ الاستعدادات اللازمة لمواجهة تداعيات سوء الأحوال الجوية خلال الأيام الثلاث المقبلة واحتمالات سقوط الأمطار والسيول، وذلك وفقا لتوجيهات رئيس الوزراء والتقارير الصادرة من هيئة الأرصاد الجوية.

ووجه وزير التنمية المحلية، في بيان صادر اليوم، المحافظات برفع درجة الاستعداد اللازمة وفتح غرف العمليات والطوارئ اعتبارا من اليوم الأحد وتبليغ الأحداث المهمة.

وشدد الوزير، على سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكثيف جهود إزالة آثار مياه الأمطار وشفط المياه وتسيير الحركة المرورية بالمناطق المتضررة خاصة محافظة القاهرة والطرق السريعة بالمحافظات.

كما وجه "الجندي"، بضرورة توعية المواطنين على نطاق واسع بمخاطر الأمطار والسيول، مطالبًا بتوزيع معدات كسح المياه من عربات وطلبمات وسيارات الحماية المدنية بالأماكن الخطرة لسرعة المواجهة.

كما وجه وزير التنمية المحلية، باستعداد فرق الطوارئ والتدخل السريع بالمحافظات في جميع التخصصات من المياه والصرف الصي والكهرباء والحريق والمرور والطرق.

وطالب الوزير بمراجعة شبكات وخطوط وروافع الصرف الصحي، خاصة بالطرق الرئيسية ومراجعة الخطط المرورية والمناورة بوسائل توجيه المرور طبقًا للمناطق الخطرة بنطاق المحافظة.

وشدد "الجندي"، على ضرورة التنسيق المستمر مع المحافظات المجاورة بالإمكانيات والاحتياجات، طبقا للموقف والاهتمام بمراجعة موقف المدن والمناطق السابق تضررها من أحداث مماثلة في موجة الطقس السيء التي شهدتها البلاد الأسبوع الماضي.

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