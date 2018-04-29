مدير أمن الإسماعيلية يتفقد الأسواق ويتابع الأسعار

تفقد اللواء محمد حسين شحاتة، مدير أمن الإسماعيلية، رفقة عدد من القيادات الأمنية، الأسواق العامة لمتابعة صلاحية المنتجات والأسعار.

والتقى مدير أمن الإسماعيلية، بعدد من الأهالي والمواطنين الذين أكدوا على ضرورة تفعيل الرقابة التموينية والأمنية على الأسواق الغذائية والسلعية

كما تفقد مدير الأمن أعمال تطوير منفذ "أمان" للمنتجات والسلع الاستهلاكية الأساسية والتي تطرحها وزارة الداخلية لخدمة المواطنين مع توفير اللحوم البلدي والمجمدة بأسعار مدعمة تقل عن أسعار السوق بفارق كبير وكذا السلع الأساسية من الشاي والأرز و السكر و الزيت.

يذكر أن المنفذ شهد اقبالاً كبيرًا من المواطنين الذين أبدوا سعادتهم بما تنفذه "الداخلية" لثقتهم فيما تقدمه من سلع عالية الجودة و مضمونة المصدر.