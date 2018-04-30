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الوطن

"تنفيذي جنوب سيناء" يناقش استعداد المحافظة للأمطار والسيول

منذ 26 دقيقة
كتب: حماده الشوادفي
"تنفيذي جنوب سيناء" يناقش استعداد المحافظة للأمطار والسيول

تنفيذي جنوب سيناء

أعلن اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، حالة التأهب القصوى تحسبا لسقوط السيول، وقال إن جنوب سيناء من المحافظات الأولى المصنفة "أ" بالنسبة للسيول وتم إخطار المحافظة بنشرة الأحوال الجوية واحتمال تعرض المحافظة خلال الفترة القادمة للأمطار والسيول.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت اليوم بديوان عام المحافظة بحضور اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، واللواء محمود عيسى، السكرتير العام واللواء عبد الحمن المصري مساعد مدير الأمن، واللواء نادر عشماوي السكرتير العام المساعد، رؤساء المدن ومديري الإدارات والمديريات.

وناشد المحافظ رؤساء المدن بالتواجد في موقع الحدث إذا حدث طارئ وتوفير المعدات الثقيلة الخاصة برفع الإطماءات وسيارات شفط المياه من الشوارع، وتطهير مخرات السيول والمجاري وتسليك البالوعات حتى لا تتراكم المياه في الشوارع والميادين مثلما حدث في التجمع الخامس.

وقال المحافظ إن المحافظة بها ثلاث هواتف الثريا مشحونة وجاهزة للعمل موزعة علي مركز العمليات والمحافظ وسانت كاترين وطابا للاتصال في حال انقطاع الشبكات الأرضيّة والهوائية.

وحذر من تقاعس أي مسؤول أثناء حدوث أمطار وسيول لأن المقصرين سوف يتم إحالتهم لجهات التحقيق مثلما حدث مع مسؤولي التجمع الخامس.

وأصدر تعليمات مشددة إلى غرفة عمليات المحافظة ورؤساء مدن طابا ونويبع وسانت كاترين بضرورة اليقظة أثناء سقوط الأمطار وإخطار مركز المعلومات ورفع تقارير للمسؤولين وغرف عمليات متابعة الأمطار والسيول.

 

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