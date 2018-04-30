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الوطن

القنصلية المصرية بجدة تنجح في الإفراج عن المواطنة سعدية عبد السلام

منذ 27 دقيقة
كتب: أكرم سامي
القنصلية المصرية بجدة تنجح في الإفراج عن المواطنة سعدية عبد السلام

سعدية عبدالسلام

صرح حازم رمضان القنصل العام المصري في جدة، بأن القنصلية نجحت في الإفراج عن المواطنة سعدية عبد السلام حماد العاصي أمس، بالتنسيق مع النيابة العامة ووزارة الخارجية السعوديتين، وذلك بعد قيام القنصلية بتسليم أصول تحقيقات النيابة المصرية في القضية للجانب السعودي والتي تثبت براءة المواطنة.

وأضاف القنصل العام، أن القنصلية تابعت قضية المواطنة المصرية فور إبلاغها بالواقعة ومنذ إلقاء القبض عليها يوم 20 مارس الماضي، حيث تم زيارتها بإنتظام من قبل القنصلية في مقر إحتجازها وتمكينها من الاتصال بذويها، فضلا عن التأكد من استقرار حالتها الصحية، مشيرًا إلى أن القنصلية سوف تقوم بتقديم التسهيلات اللازمة لها لأداء مناسك العمرة في مكة المكرمة وزيارة المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة، وذلك قبل مغادرتها عائدة إلى أرض الوطن بعد استكمال الإجراءات القانونية ذات الصلة.

وتوجه القنصل العام بالشكر إلى السلطات السعودية على التعاون الكامل وتقديم الرعاية اللازمة إلى المواطنة المصرية أثناء فترة الإحتجاز، مؤكدا على أن القنصلية العامة لا تألو جهدا في تقديم الدعم اللازم لأبناء الجالية المصرية الكرام في نطاق اختصاصها.

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