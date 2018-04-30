تسجيل الدخول

الوطن

الجيزة تحتفل بليلة النصف من شعبان في أوسيم

منذ 59 دقيقة
كتب: وائل فايز
الجيزة تحتفل بليلة النصف من شعبان في أوسيم

محافظ الجيزة

شهد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، احتفال مديرية أوقاف الجيزة بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر بقرية القيراطيين بمركز ومدينة أوسيم.

وقال محافظ الجيزة، إن مثل تلك المناسبات فرصة للتواصل مع المواطنين عن قرب للاستماع لهم والتعرف على مشكلاتهم بصورة مباشرة وبحث مطالبهم، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

حضر الاحتفال اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس نائبى المحافظ واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد و أعضاء مجلس النواب عن أوسيم والوراق والدكتور علاء الدين فتحى رئيس مركز ومدينة أوسيم والدكتور محمد نور عثمان مدير مديرية الأوقاف وجمع من المواطنين من أهالى مركز ومدينة أوسيم.

بدأ الاحتفال بتلاوة أيآت من القرآن الكريم أعقبها درس دينى ألقاه وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة عن ذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة وأختٌتم الإحتفال بالإبتهالات والتواشيح الدينية.

أخبار متعلقة

محافظ الجيزة يشهد مهرجان "المظلات والرياضات الجوية" أمام الأهرامات

محافظ الجيزة يشهد مهرجان "المظلات والرياضات الجوية" أمام الأهرامات
محافظ الجيزة: غرفة العمليات في انعقاد دائم لحين استقرار الطقس

محافظ الجيزة: غرفة العمليات في انعقاد دائم لحين استقرار الطقس
محافظ الجيزة يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان للمشي بالأهرامات

محافظ الجيزة يشارك ذوي الاحتياجات الخاصة في مهرجان للمشي بالأهرامات
محافظ الجيزة يوجه بإزالة تراكمات مياه الأمطار

محافظ الجيزة يوجه بإزالة تراكمات مياه الأمطار

التعليقات

كواليس صفقة «مرتضى» وتركي آل الشيخ لحل أزمة «السعيد»

أحدث الأخبار

بالصور| جامعة بني سويف تحتفل بالانطلاقة الجديدة لراديو وتليفزيون BSU

"صحة الدقهلية" تُنهي احتفالها بالأسبوع العالمي للتطعيمات

"صحة الدقهلية" تُنهي احتفالها بالأسبوع العالمي للتطعيمات

كيف تؤثر أسعار المساكن في طوكيو على المعروضة في لندن

كيف تؤثر أسعار المساكن في طوكيو على المعروضة في لندن

"الوزراء": مشروعات بـ6 مليارات جنيه للحماية من مخاطر السيول

"الوزراء": مشروعات بـ6 مليارات جنيه للحماية من مخاطر السيول

وزير الرياضة: أزمة محمد صلاح الأخيرة وصلت إلى السيسي

وزير الرياضة: أزمة محمد صلاح الأخيرة وصلت إلى السيسي

اختيارات الوطن

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

نرمين عفيفى تكتب: «أنا واحدة من ناسه»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

محمد رمضان يكتب: سنة سادسة «معافرة»

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

سحر عزازى تكتب: حلم فتاة القرية الذى تحقق

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

أيمن صالح يكتب: رحلة مقدسة فى حياة «أبودبورة»

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الطقس في أسبوع.. "انخفاض الحرارة وسيول وحر وعاصفة ترابية"

الأكثر قراءة

عاجل