الجيزة تحتفل بليلة النصف من شعبان في أوسيم

شهد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، نائبًا عن الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، احتفال مديرية أوقاف الجيزة بليلة النصف من شعبان بمسجد النصر بقرية القيراطيين بمركز ومدينة أوسيم.

وقال محافظ الجيزة، إن مثل تلك المناسبات فرصة للتواصل مع المواطنين عن قرب للاستماع لهم والتعرف على مشكلاتهم بصورة مباشرة وبحث مطالبهم، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب والقيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

حضر الاحتفال اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس نائبى المحافظ واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة واللواء محمد رأفت همام سكرتير عام المحافظة والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد و أعضاء مجلس النواب عن أوسيم والوراق والدكتور علاء الدين فتحى رئيس مركز ومدينة أوسيم والدكتور محمد نور عثمان مدير مديرية الأوقاف وجمع من المواطنين من أهالى مركز ومدينة أوسيم.

بدأ الاحتفال بتلاوة أيآت من القرآن الكريم أعقبها درس دينى ألقاه وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة عن ذكرى ليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة وأختٌتم الإحتفال بالإبتهالات والتواشيح الدينية.