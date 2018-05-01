"سعفان": ننتهي من الخطة الوطنية لمكافحة عمل الأطفال قريبا

قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن الوزارة بصدد وضع اللمسات الأخيرة على الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، مؤكدًا أنه من المقرر تدشينها في إطار احتفالات هذا العام باليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال؛ والذي يحتفل به عالميا في 12 يونيو من كل عام.

جاء ذلك في تصريحات للوزير اليوم على هامش استقباله لوفد منظمة العمل الدولية بالقاهرة، برئاسة بيتر فان جوى، لبحث عدد من الملفات المشتركة الخاصة بالبرامج التي تنفيذها المنظمة في مصر في مجالات العمل المختلفة.