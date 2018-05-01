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الوطن

قرار وزاري بتعديل الائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية

منذ 29 دقيقة
كتب: محمود عبد الرحمن
قرار وزاري بتعديل الائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا وزاريا رقم 31 بتاريخ 30 أبريل 2018 بشأن تعديل الائحة التنفيذية لقانون نقابة المهن التعليمية الصادر برقم 79 لسنة 1969، استجابة لطلبات النقابة العامة برئاسة النقيب خلف الزناتي واشتمل القرار على تعديل 14 مادة باللائحة تهدف إلى تنظيم العمل الداخلي وتمنح النقابة القدرة على زيادة أنشطتها الخدمية.

ويأتي القرار لتحسين أوضاع المعلمين، وستشهد الفترة القادمة العديد من القرارات الهامة التي تهم شأن السادة المعلمين، ويأتي على رأسها قانون جديد للتعليم وقانون جديد لنقابة المهن التعليمية والذي يبلور الجهد المميز بين الوزارة والنقابة العامة التي تمثل أكثر من 1.3 مليون معلم مصري.

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