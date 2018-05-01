الأرصاد: أمطار خفيفة على القاهرة والوجه البحري بعد الثامنة مساء اليوم

علق الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، على عدم وقوع عاصفة ترابية كما أعلنت الهيئة، موضحًا أن البيان الذي أصدرته الهيئة ينص على وجود عاصفة ترابية في جنوب البلاد، وجبال البحر الأحمر، والوادي الجديد، وهو ما حدث بالفعل بالأمس، مؤكدا أن العاصفة أغلقت الطرق بالكامل.

وأضاف "عبد العال"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين في برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة" أنه كان هناك استعدادا جيدا للعاصفة من الجهات المعنية، مشيرا إلى أن لم يقل بوجود عاصفة على القاهرة، ولكن نشاط مكثف للرياح فقط.

وتابع رئيس هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم بعد الساعة الثامنة مساء سيوجد أمطار خفيفة على القاهرة وبعض مناطق الوجه البحري، وتوجد أمطار في الوقت الحالي في جنوب مصر، مؤكدا أنها لن تصل إلى حد السيول.

وأوضح أنه لن يكون هناك انخفاض في درجات الحرارة حتى يوم الجمعة المقبل، مشيرا إلى أن درجة الحرارة ستصل يوم الجمعة إلى 40 درجة، وأسوان إلى 43 درجة.