باشينيان يدعو لعصيان مدني بأرمينيا بعد فشله في تولي رئاسة الحكومة

دعا المعارض الأرمني نيكول باشينيان، مساء الثلاثاء، إلى قطع الطرق وتعطيل حركة القطارات والمطارات في البلاد بعدما فشل في نيل الغالبية المطلوبة في البرلمان ليكون رئيسا للوزراء.

وصوت الحزب الحاكم ضده ومن أصل مئة نائب شاركوا في التصويت عارضه 55 وأيده 45 لتولي رئاسة الحكومة.

وبعد التصويت توجه باشينيان الى ساحة الجمهورية في وسط يريفان حيث كان يتجمع عشرات الالاف من انصاره.

وقال "غدا اعتبارا من الساعة 8,15 (4,15 ت غ) سيتم قطع كل الطرق، تم اعلان تعطيل شامل، سيتم تعطيل المطارات والسكك الحديد"، داعيا مؤيديه الى "عصيان مدني".

وكان توعد في وقت سابق ب"تسونامي سياسي" اذا عمد الحزب الجمهوري الحاكم الى "سرقة انتصار الشعب".

ويتمتع الحزب الجمهوري بغالبية في البرلمان حيث عقد النواب جلسة طارئة الثلاثاء استمرت من الساعة الثامنة حتى الساعة 17,00 ت غ في محاولة لانتخاب رئيس وزراء جديد.

وكان باشينيان يحتاج الى 53 صوتا لانتخابه، وقد عارضه نائبان داخل الكتل البرلمانية الثلاث التي سبق ان ايدته وكان متوقعا ان تؤمن له 47 صوتا.

وقبل التصويت، ندد العديد من نواب الحزب الجمهوري بعدم التجانس في برنامج المعارض السياسي.

وقال ادوارد شارمازانوف المتحدث باسم الجمهوري ونائب رئيس البرلمان "سيد باشينيان، لا اراك في منصب رئيس الوزراء ولا اراك قائدا".

واضاف "علينا اختيار شخص غير ملتبس (...) لا يمكن ان يكون المرء متأرجحا بين الاشتراكية والليبرالية".

وفي ساحة الجمهورية، تابع المتظاهرون طوال اليوم المناقشات البرلمانية التي نقلت عبر شاشات عملاقة. وقالت المتظاهرة كارين ملكوميان ان "النضال سيستمر وسيصبح اقوى وقد تعم الفوضى يريفان".

وقالت المتقاعدة اناهيد تولماسيان "لا نطلب سوى امر واحد هو ان يرحل الحزب الجمهوري. ان نيكول باشينيان هو القائد الحقيقي للشعب الارمني".

وتعاني ارمينيا المتحالفة مع موسكو من ازمة سياسية حادة منذ اسابيع عدة اثر استقالة رئيس الوزراء السابق سيرج سركيسيان الأسبوع الماضي بعد عقد امضاه في السلطة اثر خروج تظاهرات واسعة ضده.

ويصر باشينيان على أنه وحده القادر على تخليص ارمينيا من الفساد والفقر واجراء انتخابات برلمانية عادلة وحرة.