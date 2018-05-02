"الأرصاد": طقس شديد الحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، اليوم، وأن يظل مائل الحرارة على السواحل الشمالية نهارًا، ولطيف ليلًا.

وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية الشرقية وعلى سلاسل جبال البحر الأحمر، تكون رعدية أحيانًا، وغزيرة على سلاسل البحر الأحمر ومناطق من سيناء ومناطق من جنوب البلاد.

والرياح أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة، قد تصل إلى حد العاصفة.

ومن المتوقع أن تصل درجة الحرارة الكبرى بالقاهرة 36 درجة مئوية، بينما تبلغ الصغرى 22 درجة مئوية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على بعض المحافظات المصرية، والعواصم العربية: