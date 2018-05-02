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الوطن

سنغافورة: التوتر التجاري بين الصين وأمريكا خطر يؤثر على استقرار العالم

اليوم AM 08:27
كتب: وكالات
سنغافورة: التوتر التجاري بين الصين وأمريكا خطر يؤثر على استقرار العالم

سنغافورة

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ إن "التوتر التجاري" بين الصين والولايات المتحدة يمكن أن يؤدي بسهولة إلى احتكاك أكثر خطورة يؤثر على استقرار وأمن العالم.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد جعلت من التجارة قضية رئيسية، لا سيما التجارة بين الصين والولايات المتحدة، حيث أنها تقوم بوضع قيود وتعريفات على منتجات صينية تبلغ قيمتها الإجمالية 150 مليار دولار أمريكي بشكل انفرادي، دون الرجوع إلى منظمة التجارة العالمية.

وأشار لي إلى أن سنغافورة ستعاني من أضرار جانبية، كما أن التعريفات التي تفرضها إدارة ترامب بشكل أحادي الجانب تقوض نظام منظمة التجارة العالمية الذي يُفترض أن يكون منفتحا وقائما على القواعد ومتعدد الأطراف.

وأفاد أن نظام منظمة التجارة العالمية يفرض قواعد على الدول الكبيرة والصغيرة على السواء، والتي تضمن تجارة عالمية حرة ونزيهة ومنتظمة، وإذا لم يتم إتباع هذه القواعد، فإن جميع الدول، وخاصة الصغيرة منها مثل سنغافورة، سوف تعاني.

وأضاف أنه في حال استمر هذا الاتجاه على المدى الطويل، فسيكون ذلك أمرا سيئا جدا بالنسبة للعالم وسيئا جدا بالنسبة لسنغافورة، لأنها "كدولة صغيرة، تظل سنغافورة دائما سريعة التأثر بما يحدث حولنا".

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