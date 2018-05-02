تسجيل الدخول

الوطن

نيكي يتراجع قبيل قرار المركزي الأمريكي

منذ 23 دقيقة
كتب: وكالات
نيكي يتراجع قبيل قرار المركزي الأمريكي

البورصة اليابانية

تراجع المؤشر نيكي القياسي الياباني اليوم، وسط حذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الأمريكية لكن صعود الدولار مقابل الين والمعنويات الإيجابية تجاه أسهم قطاع التكنولوجيا ساهما في كبح الخسائر.

وانخفض نيكي 0.16% ليغلق عند 22472.78 نقطة، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 1771.52 نقطة.

وتغلق السوق اليابانية يومي الخميس والجمعة لعطلة عامة مما يعني أن يوم‭ ‬الأربعاء كان الفرصة الأخيرة كي يصفي المستثمرون بعض مراكزهم قبيل قرار المركزي الأمريكي. وتعلن بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وتراجعت أسهم شركات السيارات بعدما سجل العديد منها مبيعات أمريكية جديدة أقل في أبريل حيث يستمر انخفاض الطلب الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض سهم تويوتا موتور 0.4%. وسجلت الشركة انخفاضا 4.7% في المبيعات بالولايات المتحدة في أبريل.

ونزل سهم نيسان موتور 2% بعدما تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة 28% في أبريل.

وتراجع سهم هوندا موتور 2.3% بعد انخفاض مبيعات أبريل نيسان في الولايات المتحدة 9.2%.

وانخفض سهم فوجي فيلم 5.4% بعدما أعلنت زيروكس كورب أن رئيسها التنفيذي والعديد من أعضاء مجلس الإدارة سيتنحون لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون نشطون عارضوا صفقة قيمتها 6.1 مليار دولار مع فوجي فيلم.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا بعدما سجلت شركة أبل نتائج فصلية للربع المنتهي في مارس أفضل من توقعات وول ستريت.

وارتفع سهم موراتا المصنعة لأجزاء الالكترونيات 1.4% بينما زاد سهم تي.دي.كيه كورب لصناعة المواد الإلكترونية 0.8%.

وعزز تراجع الين أسهم شركات التصدير. وصعد سهم أدفانتست كورب المصنعة للشرائح 2.2%. وزاد سهم تاكوتشي لصناعة آلات التشييد والبناء 1.5% بينما ارتفع سهم سايكو إبسون كورب المصنعة للطابعات 3.3%.

وانخفض 20 مؤشرا فرعيا من 33 مؤشرا في بورصة طوكيو وكانت أسهم شركات منتجات النفط والفحم في صدارة الأسهم المتراجعة بعدما انخفضت أسعار الخام لأدنى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء.

وفقد سهم إنبكس كورب العاملة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 2.4% بينما تراجع سهم إديميتسو كوسان للتكرير 5.6%.

أخبار متعلقة

"بيتكوين" تتراجع دون أدنى مستوى خلال 7 أسابيع

"بيتكوين" تتراجع دون أدنى مستوى خلال 7 أسابيع
أداء متباين لبورصات الخليج.. ودبي تغلق عند أدنى مستوى في عامين

أداء متباين لبورصات الخليج.. ودبي تغلق عند أدنى مستوى في عامين
دبلوماسي سابق: لقاءات على مستوى أدنى تمهيدا للقاء السيسي والبشير

دبلوماسي سابق: لقاءات على مستوى أدنى تمهيدا للقاء السيسي والبشير
"الإحصاء": انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016

"الإحصاء": انخفاض التضخم إلى أدنى مستوى له منذ أكتوبر 2016
الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع مع تنامي مخاوف الحرب التجارية

الدولار عند أدنى مستوى في أسبوع مع تنامي مخاوف الحرب التجارية
معدل البطالة بمنطقة اليورو يستقر عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008

معدل البطالة بمنطقة اليورو يستقر عند أدنى مستوى منذ ديسمبر 2008

التعليقات

«العميل المزدوج» يشعل المونديال

أحدث الأخبار

ضبط عاطل بـ3 كيلو بانجو وسلاح ناري بفاقوس

ضبط عاطل بـ3 كيلو بانجو وسلاح ناري بفاقوس

مصدر بالمطار: انتظام حركة الطيران في ظل تحسن حالة الطقس

مصدر بالمطار: انتظام حركة الطيران في ظل تحسن حالة الطقس

اليوم.. "نيابة أمن الدولة" تنظر تجديد حبس معتز ودنان في "حوار جنينة"

اليوم.. "نيابة أمن الدولة" تنظر تجديد حبس معتز ودنان في "حوار جنينة"

مصر ترفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص بعد الإحجام عن البيع

مصر ترفع سعر توريد الأرز من القطاع الخاص بعد الإحجام عن البيع

حبس زوجة وعشيقها بالسويس 4 أيام بتهمة ممارسة الفاحشة

حبس زوجة وعشيقها بالسويس 4 أيام بتهمة ممارسة الفاحشة

اختيارات الوطن

بالصور| ختام تدريب "الوطن" على أفضل الطرق لإدارة غرف الأخبار

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

إمام أحمد يكتب: سلامٌ على «أبى»

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

عزة عطية تكتب: مصنع الإبداع

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

أروا الشوربجى تكتب: تحققت أمنية الثانوية العامة

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

توفيق شعبان يكتب: كل حاجة حلوة فى حياتى

الأكثر قراءة

عاجل