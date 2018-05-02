نيكي يتراجع قبيل قرار المركزي الأمريكي

تراجع المؤشر نيكي القياسي الياباني اليوم، وسط حذر قبيل قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبيانات الوظائف الأمريكية لكن صعود الدولار مقابل الين والمعنويات الإيجابية تجاه أسهم قطاع التكنولوجيا ساهما في كبح الخسائر.

وانخفض نيكي 0.16% ليغلق عند 22472.78 نقطة، ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.15% إلى 1771.52 نقطة.

وتغلق السوق اليابانية يومي الخميس والجمعة لعطلة عامة مما يعني أن يوم‭ ‬الأربعاء كان الفرصة الأخيرة كي يصفي المستثمرون بعض مراكزهم قبيل قرار المركزي الأمريكي. وتعلن بيانات الوظائف الأمريكية يوم الجمعة.

وتراجعت أسهم شركات السيارات بعدما سجل العديد منها مبيعات أمريكية جديدة أقل في أبريل حيث يستمر انخفاض الطلب الاستهلاكي في أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض سهم تويوتا موتور 0.4%. وسجلت الشركة انخفاضا 4.7% في المبيعات بالولايات المتحدة في أبريل.

ونزل سهم نيسان موتور 2% بعدما تراجعت المبيعات في الولايات المتحدة 28% في أبريل.

وتراجع سهم هوندا موتور 2.3% بعد انخفاض مبيعات أبريل نيسان في الولايات المتحدة 9.2%.

وانخفض سهم فوجي فيلم 5.4% بعدما أعلنت زيروكس كورب أن رئيسها التنفيذي والعديد من أعضاء مجلس الإدارة سيتنحون لتسوية دعوى قضائية رفعها مساهمون نشطون عارضوا صفقة قيمتها 6.1 مليار دولار مع فوجي فيلم.

وصعدت أسهم قطاع التكنولوجيا بعدما سجلت شركة أبل نتائج فصلية للربع المنتهي في مارس أفضل من توقعات وول ستريت.

وارتفع سهم موراتا المصنعة لأجزاء الالكترونيات 1.4% بينما زاد سهم تي.دي.كيه كورب لصناعة المواد الإلكترونية 0.8%.

وعزز تراجع الين أسهم شركات التصدير. وصعد سهم أدفانتست كورب المصنعة للشرائح 2.2%. وزاد سهم تاكوتشي لصناعة آلات التشييد والبناء 1.5% بينما ارتفع سهم سايكو إبسون كورب المصنعة للطابعات 3.3%.

وانخفض 20 مؤشرا فرعيا من 33 مؤشرا في بورصة طوكيو وكانت أسهم شركات منتجات النفط والفحم في صدارة الأسهم المتراجعة بعدما انخفضت أسعار الخام لأدنى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء.

وفقد سهم إنبكس كورب العاملة في التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي 2.4% بينما تراجع سهم إديميتسو كوسان للتكرير 5.6%.