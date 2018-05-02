تعرف على تفاصيل كراسة شروط الأراض الأكثر تميزا ومواقعها

قال وليد عباس، فيما يتعلق بنظام السداد وأسلوب تخصيص الأراضى المطروحة بالإسكان الأكثر تميزاً، أنه يتم سداد مقدم الحجز وقدره 250 ألف جنيه لقطعة الأرض بمدينتي (أسوان الجديدة – الفيوم الجديدة)، و350 ألف جنيه لباقي المدن طبقاً لكراسة شروط الطرح، بنظام التحويل البنكى (السويفت أو ACH)، أو بشيك معتمد (مصرفي – مقبول الدفع) أو نقداً، على أن يتم استكمال سداد أعلى نسبة مقدم من إجمالي ثمن الأرض، بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية + 0.5% مجلس أمناء) من إجمالي ثمن الأرض وذلك خلال شهرين من تاريخ إجراء القرعة.

ويتم سداد باقى القيمة بالكامل عند استلام الأرض (طبقاً للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل)، ويتم تحرير شيك بنكى بباقى قيمة الأرض باسم جهاز المدينة لحين الاستلام، وسيتم رد مقدم الحجز للمتقدمين الذين لم يقع عليهم الاختيار طبقاً للقرعة العلنية بالإضافة إلى الفوائد المقررة والتي يتم حسابها من تاريخ السداد وحتى تاريخ إجراء القرعة.

وأوضح أنه سيتم التخصيص بنظام القرعة اليدوية العلنیة بین الحاجزین المتقدمین بعرض سداد أعلى مقدم (بشرط ألا یقل عن 50 % من القیمة الإجمالیة) في ضوء عدد القطع المطروحة، واستبعاد الحاجزین الذين تحتوي عروضھم على نسب سداد أقل، وسيتم الإعلان عن مكان وموعد إجراء القرعة لكل مدينة لاحقاً.

وقال المهندس وليد عباس: إنه بشأن الأراضي السكنية المطروحة بالإسكان الأكثر تميزاً، فيتم طرح 5271 قطعة أرض، فى المدن التالية: 2518 قطعة بمدينة القاهرة الجديدة، و391 قطعة بمدينة 6 أكتوبر، و25 قطعة بمدينة الشروق، و505 قطع بمدينة العبور، و154 قطعة بمدينة دمياط الجديدة، و25 قطعة بمدينة 15 مايو، و312 قطعة بمدينة بدر، و210 قطع بمدينة العاشر من رمضان، و14 قطعة بمدينة الفيوم الجديدة، و164 قطعة بمدينة سوهاج الجديدة، و133 قطعة بمدينة بني سويف الجديدة، و50 قطعة بمدينة أسوان الجديدة، و155 قطعة بمدينة برج العرب الجديدة، و553 قطعة بمدينة السادات، و62 قطعة بمدينة المنيا الجديدة.

وأشار معاون وزير الإسكان، لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى أنه بالنسبة لتوقيتات البناء، لأراضي الإسكان المتميز، والأكثر تميزاً، فيتم الانتهاء من تنفيذ كامل أعمال البناء خلال 3 سنوات من تاريخ استلام الأرض، على أن يلتزم المُخصص له الأرض بالشروط والمواصفات الواردة بكراسة الشروط.