انتحار "فكهاني" مصاب بمرض نفسي في أكتوبر

أنهى فكهاني بمدينة 6 أكتوبر حياته، بعدما انتحر شنقا داخل مسكنه، لإصابته بمرض نفسي، كان يعالج منه منذ 3 سنوات.

وتلقت مباحث قسم شرطة ثان أكتوبر بلاغًا بانتحار أحد الأشخاص داخل مسكنه، وأمر اللواء عصام سعد، مدير أمن الجيزة بكشف ملابسات الواقعة، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وعثر على جثة تاجر فاكهة مشنوقا بسقف غرفة نومه.

وبسؤال زوجته، أكدت أنه كان يعاني من مرض نفسي، ويتلقى العلاج منذ 3 سنوات، وأضافت أنه طلب منها التوجه لشراء بعض الاحتياجات، وفور عودتها اكتشفت انتحاره.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير المباحث إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.