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الوطن

بعد نجاح العرض الأول.. "التحفجية" تقدم "الخمارة" مرة أخرى في 7 مايو

منذ 30 دقيقة
كتب: محمد رمضان
بعد نجاح العرض الأول.. "التحفجية" تقدم "الخمارة" مرة أخرى في 7 مايو

مسرحية الخمارة

تستعد فرقة التحفجية لتقديم المسرحية الكوميدية "الخمارة" للمرة الثانية، بعد نجاح الليلة الأولى للعرض، وذلك على خشبة مسرح رومانس يوم الاثنين الموافق 7 مايو الساعة 7 مساءً.

الخمارة مسرحية اجتماعية في قالب كوميدي ساخر عن أحداث قصة وهمية تقع في إحدي خمارات بحري في الإسكندرية.

المسرحية فكرة أحمد الأباصيري وإعداد وإخراج وائل عاطف، تمثيل: فرقة مسرح التحفجية، ديكور رنا كرم – محمد عبد الرازق – خليل حامد، ومكياح هدى محمد، وملابس أحمد مصطفى وإسلام رفعت، وإعداد موسيقى: علي مصطفى – عبدالحميد حسين، وصوت: دبلوجا وسيد زيان، وإضاءة: إبراهيم ربيع – عاطف إبراهيم، وإدارة مسرحية: معتز علاء – عبدالناصر ابراهيم – إسلام مغاورى، ودعاية وإعلان: إسلام مدحت، ومساعدين إخراج: فاطمة سعيد – غدير سيد – ميزو،  ومخرج منفذ: سيد أحمد.

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