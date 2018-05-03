مساعد وزير التعليم تعقد اجتماعا لمدارس 30 يونيو بشأن الامتحانات

عقدت أسماء الديب مساعد وزير التعليم لشؤون المديريات، ورئيس مجلس إدارة مدارس 30 يونيو، اجتماعا مع وكلاء مديريات ومديري التعليم الخاص لمجموعة وجه بحري وهى: "البحيرة، بورسعيد، القليوبية، المنوفية، الإسكندرية، الشرقية، الغربية، وكفر الشيخ، الدقهلية"، حيث جرى عرض التقارير الخاصة بكل مديرية للوقوف على الإيجابيات والسلبيات.

ووجهت الديب، أثناء الاجتماع بضرورة سرعة الانتهاء من الأوراق اللازمة لعمل اللوائح الخاصة لمدارس المجموعة، وأكدت الديب على ضرورة المتابعة المستمرة من وكلاء المديريات لأعمال الامتحانات بمدارس 30 يونيو.

وكرمت "الديب" وكلاء مديريات التربية والتعليم في الإسكندرية والمنوفية ومدير عام التعليم الخاص بالإسكندرية، حيث أثنت على مجهوداتهم الكبيرة في تنفيذ توجيهات الوزارة والتي ظهرت خلال الزيارات الميدانية التي قامت بها.