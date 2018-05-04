الدولة تتصدى لزراعة الأرز المخالف بالدقهلية بمبيد "الهاربزد" والحرث

تصدت مديريتي الري والزراعة، بتأمين من الشرطة بالدقهلية لزراعة الأرز المخالف في محافظة الدقهلية، للحفاظ على المياه، وأزالت في حملات لها بكافة المراكز مساحات من الأرز المخالف مستخدمة مبيدات لرش النباتات أو إعادة حرث الأرض لتبويرها.

وقال مصدر مسؤول في مديرية الزراعة بالدقهلية، تمكنت حملات في المنصورة والسنبلاوين وأجا ونبروه ودكرنس، من إزالة نحو 60 فدان أرز تمت زراعتها بالمخالفة للدورة الزراعية، عن طريق رش مبيد "الهاربزد 48% "بمعدل 2.5 لتر/ فدان.

وأكد بيان رئاسة مركز ومدينة نبروه، أن حملة بإشراف محمد جلال فهمي، رئيس المركز وتأمين من مركز شرطة نبروه بقيادة العميد أشرف عبد المنعم الخلاوي، مأمور المركز، وتمكنت خلالها من إزالة عدد 6 حالات زراعات مخالفة بقرى بهوت وكفر بهوت بإجمالي مساحات 4 أفدنة، تنفيذا لقرار محافظ الدقهلية رقم 28 لسنة 2018 بشأن إزالة مخالفات زراعة الأرز بالأراضي غير المصرح بزراعتها.

خالد عبد السميع، أحد المزارعين، قال إنه لا يتم إزالة كل المساحات المزروعة بالمخالفة، وما يتم إزالتها هي الأراضي الوضحة أو في المناطق الرئيسية أما الأراضي البعيدة عن أعين المسؤولين فلا تتم إزالتها وتزرع أرز، وجميع الفلاحين يعرفون ذلك جيدا، لأن الزراعة هي التي تحرر المخالفات وبالطبع جميعنا أقارب وجيران ولا يمكن أن يحرر محضر إلا للمساحات البسيطة أو التي لا يمكن التغاضي عنها.

وقال المهندس سعد موسى، وكيل وزارة الري بالدقهلية، إن المساحات المزروعة أرز بالمخالفة يتم حصرها عن طريق مديرية الزراعة، ويتم تنسيق حملات لإزالة تلك الأراضي في المهد طبقا للخطة المقررة.

وأضاف أن بعض المراكز وهي "أجا وميت غمر والأراضي الواقعة بحر طناح" محرومة من زراعة الأرز هذا العام لأن الأرض تجود بزراعة المحاصيل الأخرى وذلك بالاتفاق مع وزارة الزراعة، أما ترعة الذوات وترعة ميت سويد عليها زراعة أرز، لأن الأراضي هناك مالحة.

وأكد أن الدولة جادة في تحديد المساحات بالأرز لأنها تكفي الاستهلاك المحلي من الأرز، والأرز ليس ممنوع ولكن للحد من الفوضى وتهريب الأرز وننتج زيادة عن احتياجاتنا 5 ملايين طن أرز ولأن الكميات التي كانت تزرع بالزيادة يتم تهريبها خارج مصر وآن الأوان للحفاظ على مواردنا من المياه وعدم إهدارها.

يذكر أن المساحات المزروعة بالأرز العام الماضي وصلت إلى 392 ألف فدان بالمحافظة وقررت وزارة الزراعة تخفيض المساحة إلى 182 ألف فدان فقط بالدقهلية موسم 2018.