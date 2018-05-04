داعية سلفي: "الفوانيس التي تردد الأغاني حرام.. صلاح بس اللي حلال"

قال الداعية السلفي سامح عبدالحميد، إن هناك عادة سيئة يتبعها المسلمون في شهر رمضان الكريم وهي شراء الفوانيس التي تردد الأغاني الشهيرة مثل "وحوي يا وحوي"، لأنها تدفع الأطفال إلى حفظ تلك الأغاني منذ الصغر وهو ما يجعلها حرام شرعًا.

وأضاف "عبدالحميد" في تصريحات لـ"الوطن" أنه يجب تغيير نوعية تلك الفوانيس، وصناعة أخرى تحتوي على ابتهالات أو أدعية دينية، أو صوت مسجل لمشاهير الشيوخ يقولون فيه "كل عام وأنتم بخير"، مشيرًا إلى أن مظاهر الاحتفال عن طريق ورق الزينة ليست من المحرمات.

وأوضح الداعية السلفي أن صنع الفوانيس التي تحمل أشكال الفنانين يعد أيضًا من المحرمات، لأنهم ليسوا قدوة حسنة لأطفالنا، مشيرًا إلى أن الفانوس الذي ظهر مؤخرًا على هيئة محمد صلاح لاعب منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، لا يعد حراما، لأنه شاب طيب، يسجد بعدما يحرز الأهداف، لذا يستحب أن يقتدي به الأطفال.

كما شدد على أن مشاهدة المسلسلات في رمضان حرام، وهي أسوأ العادات التي يقوم بها المسلمون خلال الشهر الكريم، لما تحتويه من قبلات وأحضان لا يليق بمسلم صائم مشاهدتها، كما أنها ليست لها منفعة وتضيع وقت الصائم الذي يمكن أن يستغله في الذكر وطاعة الله.