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الوطن

مقتل 17 شخصا بانزلاق التربة قرب منجم في بورما

منذ 18 دقيقة
كتب: أ ف ب
مقتل 17 شخصا بانزلاق التربة قرب منجم في بورما

صورة أرشيفية

أعلنت السلطات أن 17 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم في شمال بورما بسبب انزلاق التربة قرب منجم للأحجار الكريمة.

وقال نيلار مينت المسؤول في منطقة هباكانت في ولاية كاشين "انهار سد بعد ان بدأ الناس الحفر تحته.. عثرنا على 17 جثة وتم نقل تسعة ناجين الى المستشفى".

وأكد مصدر آخر الحصيلة مشيرا الى استمرار البحث عن ناجين.

وهذا النوع من الحوادث شائع في هذه المنطقة حيث يتم استغلال المناجم بطريقة تشكل تحديا للبيئة.

ويتدفق الآلاف من العمال البورميين الفقراء على شمال البلاد في محاولة للعثور على قطع من اليشم تهملها الات الشركات الكبيرة، في نشاط عير خاضع للرقابة تغض السلطات النظر عنه.

وتحقق بورما ارباحا كبيرة من وجود هذا الحجر النفيس في اراضيها على نطاق واسع.

في العام 2014، حققت البلاد مبلغ 27,5 مليار دولار في السوق العالمية من مبيعات حجر اليشم، اي عشرة أضعاف الرقم الرسمي، وفقا لتقرير نشرته في اكتوبر 2015 المنظمة غير الحكومية "غلوبال ويتنس". ويشكل هذا ما يقرب من نصف الناتج المحلي الإجمالي للبلاد التي لا تزال احدى أفقر المناطق في جنوب شرق آسيا.

ووفقا لارقام رسمية في بكين، بلغت قيمة كميات اليشم التي تم استيرادها من بورما اكثر من 12 مليار دولار، وهذا الرقم للصين فقط.

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