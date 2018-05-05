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الوطن

"بيطري جنوب سيناء" تعلن الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

اليوم AM 07:53
كتب: حماده الشوادفي
"بيطري جنوب سيناء" تعلن الطوارئ استعدادا لشهر رمضان

صورة ارشيفية

أعلنت مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع إداراتها العامة والمجازر ومكاتبها لاستقبال شهر رمضان المبارك.

وأكد الدكتور محمد فاروق مدير عام مديرية الطب البيطري بجنوب سيناء، أنه جارٍ تكثيف حملات التفتيش على المنشآت التي تتعامل مع اللحوم والأسماك والدواجن، وذلك بالتنسيق مع مديرية ومباحث التموين للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين مع تشـديد الرقابة والمتابعة على محلات الجزارة والأسـواق و ثلاجات حفظ اللحوم والدواجن والأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري عبر تصريحات صحفية، اليوم، أنه تم إعداد غرفة عمليات رئيسية بالمديرية لتلقى الشكاوى والبلاغات كما تم إلغاء إجازات الأطباء العاملين بالمجازر خلال الشهر الكريم وعمل ورديتين للكشف على اللحوم التي يتزايد عليها الطلب خلال الشهر الكريم.

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