قرقاش يعلق على موقف السعودية من فلسطين خلال اجتماع "التعاون الإسلامي"

علق وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، على الموقف السعودي من القضية الفلسطينية.

وقال قرقاش إن "أولوية القضية الفلسطينية واضحة في الخطاب السياسي السعودي".

وتابع على حسابه الشخصي بموقع تويتر، أن للسعودية "دور عربي وإسلامي تتفاءل به الإمارات وترى فيه تعميقا للاعتدال والتوازن الإقليمي".

وجاء حديث قرقاش تعليقا على كلمة وزير الخارجية الإماراتي عادل الجبير في اجتماع وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بدكا".

وتابع الوزير الإماراتي: "ويبرز موضوع محنة الروهينغيا كقضية إسلامية وإنسانية بإمتياز، التطهير العرقي الذي يطال هذه الأقلية يطرح مجموعة من التحديات العاجلة، ولا بد من خطة عمل فاعلة تشمل عودتهم وهويتهم وأمنهم وتضمن حلّ مأساتهم".