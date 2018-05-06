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الوطن

رامي جان: 35 مصريا يرغبون في العودة إلى مصر.. وأيمن نور تجبَّر

اليوم AM 04:43
كتب: شريف سليمان
رامي جان: 35 مصريا يرغبون في العودة إلى مصر.. وأيمن نور تجبَّر

رامي جان

قال الإعلامي العائد من تركيا رامي جان، إن 35 شابًا مصريًا يعملون في وسائل إعلام إخوانية يريدون العودة إلى بلادهم وترك جماعة الإخوان الإرهابية بتركيا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي، مقدم برنامج "مانشيت القرموطي"، المُذاع عبر فضائية "النهار"، أن صديقًا له اقترح عمل مبادرة "حق الرجوع"، للعفو عن هؤلاء الشباب وتيسير عودتهم لمصر. 

وشن جان هجومًا عنيفًا على الإخواني الهارب أيمن نور، موضحًا: "أيمن نور مفيد للغاية للدولة المصرية، ووجوده في الخارج ساعد في تخريب جبهة الإخوان الإرهابية، لأنه طغى وتجبَّر وتعامل بفوقية مع الجميع".

 

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